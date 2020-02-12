Политика Час расплаты: Трамп увольняет всех, кто свидетельствовал по делу об импичменте

2020-02-13 13:45 60

Президент США пообещал в ближайшее время уволить еще несколько сотрудников Белого дома. Речь идет о ключевых фигурах, которые свидетельствовали против американского лидера в рамках процедуры импичмента.

Напомним, 5 февраля сенаторы признали невиновным Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Первым из Белого дома уволили эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который дал показания против Трампа в рамках процедуры импичмента. Кроме того, Трамп уволил посла в ЕС Гордона Сондленда, также давшего показания на слушаниях в ходе процесса импичмента.