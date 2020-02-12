Политика Ермак заявил, что слова Арахамии о воде для Крыма являются его личным мнением

2020-02-12 17:30 171

Вопрос подачи Украиной воды в оккупированный Крым никогда не поднимался. Таким образом, новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал заявление Давида Арахамии.

"Что касается заявления Давида Арахамии, я тоже, как и вы, вчера был такой тяжелый день, я мог только прочитать об этом в интернете, поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии", - отметил Ермак на брифинге.

Также он подчеркнул, что никогда не обсуждал с российской стороной на переговорах по Донбассу вопрос подачи воды в оккупированный Крым.