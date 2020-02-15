Политика Зеленский предложил совместно патрулировать границу Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО

2020-02-16 00:10 243

Владимир Зеленский считает, что контролировать границу на Донбассе во время местных выборов могут представители Украины, ОРДЛО и ОБСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил совместный контроль границы представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы провести местные выборы на Донбассе. Об этом Зеленский сказал на Украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос на нормандской встрече 9 декабря, а теперь этот вопрос обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - заявил Зеленский.

Тем не менее президент заверил, что Украина не будет проводить местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей без контроля за границей.

Напомним, что Зеленский предложил план разведения на Донбассе. Владимир Зеленский хочет разводить силы на Донбассе по секторальному принципу, но добавляет, что Россия должна захотеть деэскалации на Донбассе.

Также сообщалось, что Зеленский назвал количество плененных украинцев. В плену на неподконтрольных Киеву территориях остаются более 200 украинцев, еще 100 удерживают в Крыму и РФ, заявил во время своего выступления в Мюнхене Зеленский.