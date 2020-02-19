Политика На заседании Совбеза ООН РФ выдвинула свои требования по переговорам

2020-02-19 11:42 210

Россия будет оценивать "целесообразность или нецелесообразность новой встречи в "нормандском формате" в зависимости от выполнения Украиной минских соглашений.

Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН, передает корреспондент УНН.

"Нас не могут не тревожить попытки сознательно или неосознанно подменять минскую формулу, основу регулирования, другими форматами, например, "нормандским", который был создан для поддержки реализации минских соглашений. Считаем важным вновь подчеркнуть, что работа этого формата будет результативна лишь в том случае, если она будет строиться вокруг безусловного выполнения комплекса мер и достигнутых в "нормандском формате" договоренностей", - сказал Небензя.

Он заявил, что "именно такой подход был подтвержден в согласованных итогах парижского саммита 9 декабря".

"Реализация именно этого подхода всеми участниками, в первую очередь Украиной, и станет для нас решающим фактором для оценки целесообразности или нецелесообразности новой встречи в нормандском формате", - добавил постпред РФ.