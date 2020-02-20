фото-видео фото Карантин для спасенных: Куда на самом деле поселят эвакуированных сегодня из Китая украинцев

2020-02-20 12:16 438

Замминистра внутренних дел Украины показал условия в карантинном санатории, где расселят эвакуированных их Китая граждан.

"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры. Истерия, которая раздувается сейчас отдельными личностями, скоро закончится. А некоторым, возможно, станет стыдно за то, что они призывали не принимать на Родине своих сограждан. А возможно, и нет", - сообщил Антон Геращенко в своем Facebook .

Также он отметил, что полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина.