фото-видео фото Карантин для спасенных: Куда на самом деле поселят эвакуированных сегодня из Китая украинцев

2020-02-20 12:16 438

Замминистра внутренних дел Украины показал условия в карантинном санатории, где расселят эвакуированных их Китая граждан.

"Санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин украинцев, эвакуированных из КНР. Во время карантина за ними будут ухаживать квалифицированные врачи и медсестры. Истерия, которая раздувается сейчас отдельными личностями, скоро закончится. А некоторым, возможно, станет стыдно за то, что они призывали не принимать на Родине своих сограждан. А возможно, и нет", - сообщил Антон Геращенко в своем Facebook .

Также он отметил, что полиция, спасатели и другие структуры МВД обеспечат безопасность и спокойствие во время карантина.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Эвакуированных передали врачам - что происходит в аэропорту Харькова

2020-02-20 13:44 132

Число жертв китайского коронавируса нового типа возросло

2020-02-20 12:43 207

Зеленский жестко отреагировал на скандал с эвакуацией украинцев из Китая

2020-02-20 11:42 222

фото + видео В Полтавской области протесты - стянуты большие силы полиции и тяжелая техника

2020-02-20 11:10 717

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото Карантин для спасенных: Куда на самом деле поселят эвакуированных сегодня из Китая украинцев

2020-02-20 12:16 438

видео В Сети появилось видео - боевики запускают снаряды по украинским позициям

2020-02-18 13:04 663

фото Наряды звезд на церемонии вручения «Оскар» - кто и чем удивил на этот раз

2020-02-11 21:36 1245

фото Лица китайских врачей после смены - на что идут люди, которые борются с коронавирусом

2020-02-11 19:32 1419
Все статьи раздела "фото-видео"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото Карантин для спасенных: Куда на самом деле поселят эвакуированных сегодня из Китая украинцев 2020-02-20 12:16 438
видео В Сети появилось видео - боевики запускают снаряды по украинским позициям 2020-02-18 13:04 663
фото Наряды звезд на церемонии вручения «Оскар» - кто и чем удивил на этот раз 2020-02-11 21:36 1245
фото Лица китайских врачей после смены - на что идут люди, которые борются с коронавирусом 2020-02-11 19:32 1419

Лента

14:13 Доллар и евро в Украине начали дорожать - точный курс валют на 20.02.20
13:44 Эвакуированных передали врачам - что происходит в аэропорту Харькова
КАРТА 13:12 РФ перебрасывает большие наступательные силы к границе Украины, - разведка
12:43 Число жертв китайского коронавируса нового типа возросло
фото 12:16 Карантин для спасенных: Куда на самом деле поселят эвакуированных сегодня из Китая украинцев
11:42 Зеленский жестко отреагировал на скандал с эвакуацией украинцев из Китая
фото + видео 11:10 В Полтавской области протесты - стянуты большие силы полиции и тяжелая техника
10:41 В МВД признались, куда отправят на карантин эвакуированных из Китая граждан
10:13 Самолет с эвакуированными из Китая приземлился в "Борисполе", но скоро снова взлетит
09:25 Самолет с эвакуированными сменил курс - вместо Борисполя сядет в Харькове