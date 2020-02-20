Политика Депутаты Новых Санжар обратились к Зеленскому

2020-02-20 18:00 162

Местные чиновники требуют у президента не допустили размещение на территории поселкового совета эвакуированных из Китая.

Депутаты Новосанжарского поселкового совета просят президента Владимира Зеленского не оставляли на обсервацию в медицинском учреждении на территории их поселка эвакуированных из Китая граждан. Об этом сообщает пресс-служба Новосанжарского поселкового совета

"Мы, депутаты поселкового совета, понимаем, что должна быть создана база для больных на коронавирус или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимым устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных на коронавирус", - говорится в сообщении.

В поселковом совете пишут, что медицинский центр Новые Санжары Национальной гвардии, куда эвакуируют украинцев из Китая, всегда был "визитной карточкой живописного поселка".

Депутаты требуют, чтобы чиновники не допустили размещение на территории поселкового совета эвакуированных из Китая.

Они "категорически против" чтобы в медцентре на двухнедельном карантине находились украинцы и иностранцы из провинции Хубэй. Местные депутаты утверждают, что заведение абсолютно не приспособлено для обсервации.

Утверждается, что в медцентре нет "ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция. Канализационная система подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка".

Обращение местные депутаты адресовали президенту, министеру здравоохранения Зоряне Скалецкой, министру внутренних дел Арсену Авакову и народному депутату Константину Касаю.

При этом медицинский центр Новые Санжары уверяет, что полностью готов обеспечить карантинные мероприятия для всех граждан, вернувшихся из Китая.

"Учреждение обеспечено необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Специалисты медицинского направления имеют индивидуальные средства защиты и знают необходимые процедуры, которые должны быть осуществлены, чтобы обеспечить строгий режим санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Центр имеет 200 койко-мест. Номера обеспечены умывальником, туалетом, душем, мебелью, радиоточкой, телевизором, холодильником, кондиционером, осветительными приборами. Санузел находится в каждой комнате", - говорится в сообщении.

Сам центр находится на отдельной территории, удаленной от основной заселенной территории населенного пункта Новые Санжары.

"Поэтому эвакуированные граждане, которым предстоит пройти период обсервации не будут никоим образом пересекаться с местными жителями", - добавили в центре.