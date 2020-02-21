Политика Конфликт в Новых Санжарах: задержаны более 20 человек, открыты уголовные дела

2020-02-21 08:24 171

Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах, которые возникли из-за размещения эвакуированных из Китая в санатории Нацгвардии, были задержаны 24 участника акции.

"Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека", – сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Также во время брифинга после заседания Оперативного штаба правительства Клименко уточнил, что 17 человек были задержаны утром в четверг и еще семь протестующих вечером.

Кроме того, в полиции информировали об открытии двух уголовных производств по факту беспорядков в Новых Санжарах.

"Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей. Для защиты граждан и прекращения массовых беспорядков работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями закона", – говорится в сообщении ведомства в Facebook.