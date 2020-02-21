Политика Посольство раскрыто детали - почему девушку не эвакуировали из-за собаки

2020-02-21 18:28 210

Как сообщает Посольство Украины в Китае, Анастасия Зинченко не эвакуировалась с другими гражданами Украины из китайского города Ухань из-за того, что не смогла забрать собаку.

Девушке не удалось найти ветеринарную клинику в Ухане для оформления необходимого пакета документов на собаку Мишу.

"На фоне больших и малых побед в результате круглосуточной работы наших дипломатов над организацией эвакуации наших граждан из охваченной вирусом провинции Хубэй, несмотря на действительно искреннее желание помочь всем и каждому, не везде удалось достичь желаемого результата. Как следствие, нескольконедельная борьба с бюрократией не имела успеха, и Насте Зинченко пришлось остаться в Китае вместе с ее любимцем, померанским шпицом Мишей", - сообщили в посольстве.

Так, выехать с собакой украинке не позволили из-за несоответствия документов на собаку. Отмечается, что сначала некоторых документов из ветеринарной клиники не было вообще, поэтому украинке предлагали оставить шпица в гостинице для животных, а самой все же эвакуироваться. Однако девушка отказалась.

Позже, Анастасии все же удалось получить необходимые документы, однако оказалось, что Сертификат здоровья животных должны были выдать именно в Ухане, что было невозможно.