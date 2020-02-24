Политика У Зеленского допускают покупку жилья освобожденным в результате обмена украинцам из ОРДЛО

2020-02-24 21:00 93

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ведет переговоры касательно покупки квартир освобожденным 29 декабря 2019 года в результате обмена украинцев из ОРДЛО. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, ведь есть значительная потребность в их количестве. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявил желание проживать у своих родных и близких", - отметила Денисова.

Также она сообщила, что была проведена тщательная работа по сбору информации о неотложных нуждах и социальном обеспечении освобожденных.

"В настоящее время освобожденные лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, удостоверяющих личность и гражданство, их получили", - подчеркнула омбудсмен.

По словам Денисовой, при ее содействии Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья.