Политика У Зеленского допускают покупку жилья освобожденным в результате обмена украинцам из ОРДЛО

2020-02-24 21:00 93

 

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ведет переговоры касательно покупки квартир освобожденным 29 декабря 2019 года в результате обмена украинцев из ОРДЛО. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Офис Президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, ведь есть значительная потребность в их количестве. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявил желание проживать у своих родных и близких", - отметила Денисова.

Также она сообщила, что была проведена тщательная работа по сбору информации о неотложных нуждах и социальном обеспечении освобожденных.

"В настоящее время освобожденные лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, удостоверяющих личность и гражданство, их получили", - подчеркнула омбудсмен.

По словам Денисовой, при ее содействии Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский жестко отреагировал на скандал с эвакуацией украинцев из Китая

2020-02-20 11:42 639

Госкино запретило фильм, в котором сыграл и продюссировал Владимир Зеленский

2020-02-18 21:45 804

Зеленский пригрозил поселить эвакуированных из Китая в особняки политиков в Конча-Заспе

2020-02-18 18:42 660

видео Шутки, критика и ажиотаж - Чем удивило выступление Зеленского в Мюнхене

2020-02-17 11:13 822

Еще новости в разделе "Политика"

Зачем уволят учителей-пенсионеров: в Минобразования дали ответ

2020-02-24 21:30 60

У Зеленского допускают покупку жилья освобожденным в результате обмена украинцам из ОРДЛО

2020-02-24 21:00 93

видео Правительство проводит брифинг по противодействию распространению коронавируса в Украине: онлайн-трансляция

2020-02-24 19:33 186

Минсоцполитики назвало средний размер субсидий и льгот в Украине

2020-02-24 19:30 153
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зачем уволят учителей-пенсионеров: в Минобразования дали ответ 2020-02-24 21:30 60
У Зеленского допускают покупку жилья освобожденным в результате обмена украинцам из ОРДЛО 2020-02-24 21:00 93
видео Правительство проводит брифинг по противодействию распространению коронавируса в Украине: онлайн-трансляция 2020-02-24 19:33 186
Минсоцполитики назвало средний размер субсидий и льгот в Украине 2020-02-24 19:30 153

Лента

21:30 Зачем уволят учителей-пенсионеров: в Минобразования дали ответ
21:00 У Зеленского допускают покупку жилья освобожденным в результате обмена украинцам из ОРДЛО
20:30 Неизвестный на автомобиле влетел в толпу людей: пострадали более 30 человек
20:00 Последняя неделя февраля: чего ожидать от доллара
видео 19:33 Правительство проводит брифинг по противодействию распространению коронавируса в Украине: онлайн-трансляция
19:30 Минсоцполитики назвало средний размер субсидий и льгот в Украине
19:00 Ни один украинец в Италии не заболел COVID-19 – Кабмин Украины
18:30 Минздрав готов к новой эвакуации из Китая
18:00 Названы страны, откуда заробитчане перевели в Украину миллиарды
17:30 В США местные власти не хотят размещать больных коронавирусом — NYT