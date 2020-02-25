Спорт ОФИЦИАЛЬНО. Артем Беседин дисквалифицирован на 1 год

2020-02-25 18:00 150

 

Официальный сайт «Динамо» проинформировал о решении УЕФА касаемо наказания форварда Артема Беседина за употребление допинга.

Срок дисквалификации составляет 1 год. Очевидно, срок будет отсчитываться от даты открытия дела в декабре. Максимальный срок наказания мог составить 4 года.

В декабре по итогам матча Лиги Европы против 23-летнего игрока киевской команды было открыто дело по подозрению в употреблении допинга. Ранее сообщалось, что Беседин не признавал свою вину и хотел скорейшего рассмотрения дела.

Дело рассматривалось сразу в Апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения Контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по ходатайству самого Беседина.

Клуб подчеркивает, что имеет возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд с апелляцией, однако пока изучает документы и решение по этому поводу еще не принято.

Ранее в «Динамо» заявили, что поддерживают форварда, который «необходим команде». Президент клуба Игорь Суркис заявил, что у футболиста еще контракт на 4 года.

Сам Беседин надеялся позитивно решить вопрос и успеть подготовиться к Евро-2020, однако сборная Украины на этом турнире обойдется без услуг Артема.

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