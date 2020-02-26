Политика Пересекающим границу Украины будут мерять температуру - первые признаки коронавируса

2020-02-26 08:12 225

В Украине будут измерять температуру всех граждан, прибывающих как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232", - сказал министр.

По словам Авакова, планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с Донбассом и с аннексированным Крымом. В случае фиксирования у граждан повышенной температуры и начальных признаков заболевания, они будут отправлены на дополнительные обследования.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что сейчас ситуация с коронавирусом полностью под контролем украинских служб в круглосуточном режиме.

"Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей", - отметил он.

 

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