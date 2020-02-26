В Румынии люди массово опустошают крупные супермаркеты из-за опасений дальнейшего распространения эпидемии коронавируса COVID-19.
По данным Romania TV, покупатели выстроились в очередях после объявления властей о том, что запасов продуктов достаточно и не стоит впадать в панику.
Глава Минздрава Виктор Костач сообщил, что в Румынии есть карантинные центры по всей стране, в которых можно разместить 3559 человек, а в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц есть 90 мест. Он говорит, что граждане не должны паниковать и им не нужно запасаться едой.
Вскоре после этого заявления в магазинах образовались огромные очереди.
Массово раскупаются консервы, крупы и другие продукты длительного хранения.
Представители крупных сетей супермаркетов в Румынии подтвердили, что люди скупаются, как в праздничные дни и пообещали, что в ближайшее время запасы будут восстановлены.