Мир фото В Румынии паника из-за коронавируса, люди массово скупают консервы и крупы

2020-02-26 15:13 216

В Румынии люди массово опустошают крупные супермаркеты из-за опасений дальнейшего распространения эпидемии коронавируса COVID-19. 

По данным Romania TV, покупатели выстроились в очередях после объявления властей о том, что запасов продуктов достаточно и не стоит впадать в панику.

Глава Минздрава Виктор Костач сообщил, что в Румынии есть карантинные центры по всей стране, в которых можно разместить 3559 человек, а в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц есть 90 мест. Он говорит, что граждане не должны паниковать и им не нужно запасаться едой.

Вскоре после этого заявления в магазинах образовались огромные очереди.

Массово раскупаются консервы, крупы и другие продукты длительного хранения. 

Представители крупных сетей супермаркетов в Румынии подтвердили, что люди скупаются, как в праздничные дни и пообещали, что в ближайшее время запасы будут восстановлены.

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