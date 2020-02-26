Мир видео Доктор Комаровский предупредил родителей о смертельно опасной игре в школах

2020-02-27 09:12 243

Доктор Евгений Комаровский в Instagram предупредил родителей о смертельно опасной игре «Вызов прыжка», которая получила вирусную популярность в сети и, увы, все чаще встречается в школах.

"В подростковой среде появилась опасная игра, которая может закончится серьезными травмами. Подростки называют ее по-разному: "Подсечка", "Давай попрыгаем" и так далее. Будьте осторожны и проведите разъяснительную работу со своими детьми!" - обратился он к пользователям в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что крайне травматичная игра игра уже пришла и в украинские школы. Подобные случаи были зафиксированы в Киеве и пригороде. В Соцсетяб просят родителей, предостеречь детей от смертельно опасного развлечения.