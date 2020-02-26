Мир видео Доктор Комаровский предупредил родителей о смертельно опасной игре в школах

2020-02-27 09:12 243

Доктор Евгений Комаровский в Instagram предупредил родителей о смертельно опасной игре «Вызов прыжка», которая получила вирусную популярность в сети и, увы, все чаще встречается в школах.

"В подростковой среде появилась опасная игра, которая может закончится серьезными травмами. Подростки называют ее по-разному: "Подсечка", "Давай попрыгаем" и так далее. Будьте осторожны и проведите разъяснительную работу со своими детьми!" - обратился он к пользователям в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что крайне травматичная игра игра уже пришла и в украинские школы. Подобные случаи были зафиксированы в Киеве и пригороде. В Соцсетяб просят родителей, предостеречь детей от смертельно опасного развлечения.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Мир"

На сервисе Netflix появился рейтинг популярности сериалов и фильмов

2020-02-27 11:13 120

видео Доктор Комаровский предупредил родителей о смертельно опасной игре в школах

2020-02-27 09:12 243

В США создали вакцину против китайского коронавируса - готовы распространять ее бесплатно

2020-02-27 08:11 657

фото В Румынии паника из-за коронавируса, люди массово скупают консервы и крупы

2020-02-26 15:13 522
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

На сервисе Netflix появился рейтинг популярности сериалов и фильмов 2020-02-27 11:13 120
видео Доктор Комаровский предупредил родителей о смертельно опасной игре в школах 2020-02-27 09:12 243
В США создали вакцину против китайского коронавируса - готовы распространять ее бесплатно 2020-02-27 08:11 657
фото В Румынии паника из-за коронавируса, люди массово скупают консервы и крупы 2020-02-26 15:13 522

Лента

12:43 Глава Укрэнерго со скандалом уходит в отставку - не согласен с политикой
фото 12:15 Выпущен первый повербанк для подзарядки электромобиля прямо на ходу
11:42 Запасы газа в хранилищах Украины уменьшились до 15,6 млрд кубов, было более 21
11:13 На сервисе Netflix появился рейтинг популярности сериалов и фильмов
10:41 В Кабмине хотят дать еще один шанс ранее люстрированым чиновникам
10:14 Кто может заменить дисквалифицированного форварда Беседина на Евро-2020
09:39 СНБО обнародовал результаты анализов эвакуированных из Китая граждан - что показали тесты
видео 09:12 Доктор Комаровский предупредил родителей о смертельно опасной игре в школах
08:40 Следствие засекретило личности свидетелей по делу о крушении Boeing на Донбассе
08:11 В США создали вакцину против китайского коронавируса - готовы распространять ее бесплатно