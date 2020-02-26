Спорт Кто может заменить дисквалифицированного форварда Беседина на Евро-2020

2020-02-27 10:14 171

Украинский форвард Артем Беседин решением УЕФА дисквалифицирован на год из-за нарушений антидопинговых правил. Футболист был временно отстранен от участия в соревнованиях еще 19 декабря 2019 года, поэтому срок действия дисквалификации начинается именно с этого дня. В результате, он пропустит не только поединки "Динамо", но и Евро-2020. А тренер Андрей Шевченко наверняка на него рассчитывал. Профильный ресурс dynamo.kiev.ua прикинул, кто может заменить нападающего и появиться на острие атаки сборной Украины.

Артем Кравец

30 лет — «Кайсериспор» (Турция)

Экс-динамовец уже многое пережил и осознал за последние пять лет. Он — из тех, кто не побоялся выйти из «зоны комфорта». Попробовал себя в топ-лигах «(Штутгарт» в Бундеслиге и «Гранада» в Примере), но по своим силам нашел себя в Турции. Кайсериспор — середняк Суперлиги, в нынешнем сезоне оказавшийся на дне таблицы. Впрочем, Кравец периодично напоминает о себе былом, вот и недавно «подобедал» на добивании в матче с Коньяспором (2:2). Это был первый гол Артема в календарном 2019 году.

Кравец — действительно неплохой финишер, который заматерел и поднабрался опыта. За два с половиной сезона в Турции в 53 матчах он забил 17 мячей. В сборной в последний раз играл прошлым летом (если кто позабыл — он выходил на замену в матче с Сербией, который Украина выиграла с ураганным счетом 5:0).

Евгений Селезнев

34 года — «Бурсаспор» (Турция)

Евгений проводит самый результативный сезон со времен «Днепра», причем, из 7 мячей в нынешнем сезоне шесть он наколотил с декабря по сей день. Конечно, Первая лига Турции — не показатель, как не показатель и 27 мячей за последние пять лет после ухода с Днепра. Но в своем возрасте Селезнев не потерял своих главных качеств — умения сыграть за счет мощи и корпуса, навязать борьбу, по-хищнически сыграть в чужой штрафной.

«Брат, я на 180 голов открылся правильно, а ты пришел и рассказываешь, что я это не умею делать», — сказал Евгений человеку, которого даже нет в Википедии. Это значит, что бомбардир сохраняет свое «эго» и амбициозность, а посему если на длинной дистанции он не помощник, то на случай форс-мажора может подсобить.

Роман Зозуля

30 лет — «Альбасете» (Испания)

Зозуля — это один из ключевых игроков сборной Украины эпохи Михаила Фоменко. Не просто «легкая конница атаки», а еще и лидер на поле и в раздевалке, одна из «зажигалочек» коллектива. Даже в Сегунде за Романом нельзя не следить — и дело не только в «Зозуля-гейте», который обнажил нетерпимость определенных слоев испанского общества. При всех своих нефутбольных бедах Зюзя за два с половиной сезона забил 23 мяча в составе скромного «Альбасете». В прошлых сезонах он реально тащил эту команду, сейчас снизил свою результативность (всего три мяча в 26 матчах чемпионата), впрочем, на один турнир игрок такого обаяния и харизмы пригодился бы. Еще, глядишь, на морально-патриотических и выдал бы пару-тройку мячей...

Впрочем, определенные намеки и обговорки в интервью намекают, что Андрей Шевченко на Зозулю не рассчитывает.

Из более молодых — способный, но невезучий 22-летний Артем Довбык, которого Шева когда-то уже вызывал в национальную сборную, после травмы только обретает себя в аренде в Сендерюске. А ведь парень — чемпион Дании! 26-летний Юрий Яковенко в октябре-декабре был хорош в датском Эсбьерге, но пока не оставляет целостного впечатления его рваная и полная простоев карьера. Может больше. 23-летний Андрей Борячук только возвращается к жизни в аренде в «Ризеспоре» — и кто знает, рванет ли после аренды или так и останется игроком без амбиций клуба без амбиций, как Морозюк.

Андрей Ярмоленко

30 лет — «Вест Хэм» (Англия)

Эх, будь Андрюша здоров!.. Олды еще помнят, что в «Динамо» он начинал как раз центрфорвардом. Да и Шевченко возвращал его к этой роли в отдельных матчах по надобности. Беда в том, что сам Ярмоленко с декабря на восстановлении. Но, все же, шансы, что он вернется в строй уж побыстрее Яремчука, велики. Уже третий сезон, как Ярмола «перешел» в легионеры. Однако травмы мешают ему показать 100% возможностей, посему за это время он забил всего 11 мячей, пускай были среди них и Тоттенхэму за Боруссию в Лиге чемпионов, и МЮ уже в Вест Хэме в АПЛ.

Роман Безус

29 лет — «Гент» (Бельгия)

Когда-то парень продавался в «Динамо» и с «Днепром» выходил в финал Лиги Европы, но жизнь заставила согласиться на бельгийский «дауншифтинг» — и он пошел Безусу впрок. В Генте Роман осваивался постепенно, но в нынешнем сезоне уже довольно хорош. В текущем сезоне он хорош — семь мячей, много полезных действий, все более острая игра и важная роль для команды, потерявшей травмировавшегося Яремчука.

Безус, конечно же, не нападающий. Со времен Ворсклы Павлова он играет все глубже и глубже. Но Шевченко некогда уже пробовал «фальшивую девятку», посему представить центрального атакующего полузащитника, барражирующего впереди в отсутствие ведущих центрфорвардов, теоретически можно. А в свое время Роман доказывал Фоменко, как остро он может усилить игру.

Виктор Коваленко

24 года — «Шахтер»

В свое время, на молодежном чемпионате мира в Новой Зеландии, Коваленко взял «золотую бутсу», шикарно сыграв роль атакующего полузащитника, врывающегося вторым темпом из глубины либо ломающего защиту через короткие комбинации. Это он демонстрировал, кстати, в недавнем матче с «Бенфикой» в Лиге Европы.

Кстати, а вы знали, что семь лет в УПЛ не становился лучшим бомбардиром украинский центрфорвард? За эти годы из наших земляков только один Ярмола выигрывал «золотую бутсу» ЧУ, а он, как мы помним, вингер весь зрелый период своей карьеры. Только сейчас, на восьмом году после Селезнева, этот титул смог завоевать украинский нападающий. И был это натурализованный бразильский ветеран Жуниор Мораес.

Давайте будем честны: один только он из нынешних форвардов с украинским паспортом заслуживает играть сборной сейчас. С 15 голами и 20 баллами по «гол+пас» Мораес проводит один из лучших сезонов в карьере. А это только февраль и цифровые показатели Жуниора до конца сезона могут стать еще покруче!

Источник: dynamo.kiev.ua