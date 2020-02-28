Спорт "Динамо" потерпело поражение в днепровской битве: видео

2020-02-29 00:17 123

 

Днепр-1 обыграл киевское Динамо в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 3:1.

Уже на старте поединка киевляне остались в меньшинстве - за грубую игру с поля был удален Виталий Буяльский. Тем не менее, на перерыв "Динамо" ушло, ведя в счете. В конце первой половины Беньямин Вербич вывел гостей вперед, реализовав пенальти.

После перерыва хозяева не только отыгрались, но и вырвали победу благодаря хет-трику Назария Русина, права на которого принадлежат "Динамо".

 Интересно, что в матче арбитры трижды пользовались услугами видеоповторов - в моменте с назначенным пенальти и удалениями Буяльского и Владимира Полевого, который покинул поле на 75-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 2-е место. В активе столичной команды 39 очков. "Днепр-1" находится на 8-й позиции. Команда набрала 22 очка.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

20-й тур

ДНЕПР-1 - ДИНАМО - 3:1

Голы: Вербич, 45+5 (с пенальти); Супряга, 72; Супряга, 82; Супряга, 90.

Днепр-1: Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Когут, Чичиков (Супряга, 64), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87), Хобленко (Шаповал, 78).

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84), Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич, Русин (Де Пена, 77).

Удаления: Буяльский, 6; Полевой, 75.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ОНЛАЙН Протесты в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая: видео-трансляция

2020-02-20 17:00 864

"В моем мозгу я закончил войну!" Всплыло видео со странным заявлением Зеленского

2020-02-18 15:45 669

видео В Сети появилось видео - боевики запускают снаряды по украинским позициям

2020-02-18 13:04 1464

видео Шутки, критика и ажиотаж - Чем удивило выступление Зеленского в Мюнхене

2020-02-17 11:13 924

Еще новости в разделе "Спорт"

"Динамо" потерпело поражение в днепровской битве: видео

2020-02-29 00:17 123

Кто может заменить дисквалифицированного форварда Беседина на Евро-2020

2020-02-27 10:14 402

Бой Фьюри – Джошуа: обнародован фантастический гонорар боксеров

2020-02-25 20:00 2199

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Беседин дисквалифицирован на 1 год

2020-02-25 18:00 489
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

"Динамо" потерпело поражение в днепровской битве: видео 2020-02-29 00:17 123
Кто может заменить дисквалифицированного форварда Беседина на Евро-2020 2020-02-27 10:14 402
Бой Фьюри – Джошуа: обнародован фантастический гонорар боксеров 2020-02-25 20:00 2199
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Беседин дисквалифицирован на 1 год 2020-02-25 18:00 489

Лента

00:35 На пороге большой войны: как Эрдоган ответит Путину
00:30 Стало известно, зачем Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
00:20 Коронавирус выходит из под контроля: в мире растет число зараженных
00:17 "Динамо" потерпело поражение в днепровской битве: видео
00:15 ВОЗ повысила оценку опасности коронавируса до «очень высокой»
00:10 В Италии умер 21 человек с коронавирусом, 821 - заражен
00:05 Украина не будет закрывать границы из-за коронавируса — МИД
видео 00:03 Коронавирус: в Киеве дезинфицируют транспорт
00:01 В Украине студентам задерживают стипендии
18+ 22:12 Известная японская порноактриса проводит похоронные обряды для секс-кукол