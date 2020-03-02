Политика Повышение пенсий отменяется, Гончарук больно огорчил украинцев: теперь официально

2020-03-02 18:13 105

Алексей Гончарук признался, что украинцам не стоит ждать повышения пенсий в марте

Об этом премьер-министр Украины объявил во время срочного брифинга, который состоялся в понедельник, 2 марта. По словам главы правительства, индексация пенсий, которая должна была начаться уже в этом месяце, переносится на более поздний срок.

Гончарук заявил, что принятый ранее закон о ежегодной индексации пенсий не предусматривает определенной даты для ее проведения. Это значит, что решение может быть принято в любое время.

«В течение года мы принимаем решение о том, с какой даты должна состояться индексация. Это решение пока в процессе разработки», - сообщил премьер.

По состоянию на 1 января 2020 года размер средней пенсии в Украине составлял 3082,98 грн. Также ранее был принят новый государственный бюджет, согласно которому размер минимальной пенсии в стране должен вырасти с 1638 грн до 1769 грн.

До этого мы сообщали о том, что Гончарук снова подогрел слухи о своей возможной отставке.

Причиной намека на якобы возможный уход стали его разногласия с членами Кабмина и президентом.

Однако, Разумков сообщил, что заявления об отставке от Гончарука в парламент не поступало. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье, 1 марта.

Вместе с тем Разумков не ответил, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады рассматривать кадровые вопросы, в частности об отставке правительства или частичного изменения его состава:

"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады".

Так, в парламенте планируют заслушать отчет Министерства внутренних дел, СБУ, ГБР, НАБУ и Офис генпрокурора. Кабинет министров будет присутствовать на заседании и сможет ответить на все интересующие вопросы.

Как сообщалось, украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского.