Политика Гончарук анонсировал рекордные платежки за тепло: разница составит до 40%

2020-03-02 20:00 282

 

Украинцы за февраль получат рекордно низкие платежки за тепло. В отдельных случаях снижение может составить 40%.

Об этом во время брифинга 2 марта заявил премьер-министр Алексей Гончарук. "За февраль рекордно маленькая платежка. Не только за зиму, но и за последние годы. Это результат работы парламента, правительства. Это первый хороший итог зимы. Можем рассчитывать, что "Теплокоммунэнерго" получит возможность снизить до 40%. Отдельные потребители получат счет на 40% меньше, чем прошлой зимой за прошлый период", – заявил Гончарук.

При этом по факту часть украинцев уже получили платежки, которые в десятки раз выше прошлых. Так, в Украине (по новому закону "О жилищно-коммунальных услугах" и согласно нормативам Кабмина) в тех домах, где индивидуальные счетчики на отопление имеют от 70 до 99% квартир, остальным приходится платить за коммуналку соседей.

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