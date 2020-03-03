фото-видео видео В США показали, как секретный вертолет Bell Invictus уничтожает российские танки

2020-03-05 08:12 225

Bell Helicopter выпустила демонстрационный ролик, на котором показала, на что способны новые разведывательно-ударные вертолеты Bell 360 Invictus. Машина оснащена современными системами наведения и безопасности, вооружена пушкой калибра 20 мм, высокоточными ракетами для поражения на дальности до 16 км, управляемыми бомбами и др. Вертолет без труда и не подвергая риску экипаж, ликвидирует тяжелые российские танки "Армата", Т-14 и БМПД Т-15.

Двухместный вертолет 360 Invictus разрабатывается в рамках программы армии США Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Воздушное судно оснащено двигателем General Electric T901 (3000 л. С.). В качестве дополнительной силовой установки выступает Рratt & Whitney PW207D1 (586 л. С.). Крейсерская скорость - 340 км / ч, боевой радиус - более 200 км.

Американский вертолет оснащен пушкой калибра 20 мм, высокоточными ракетами (возможно, AGM-114 Hellfire или даже AGM-179 JAGM) для поражения на дальности до 16 км, управляемыми бомбами и другим вооружением.

Новый Bell 360 Invictus, по программе FARA может заменить в армии США списан легкий многоцелевой вертолет Bell OH-58 Kiowa, который совершил первый полет еще в 1962 году. В свою очередь, программа FARA является частью более масштабного тендера FVL (Future Vertical Lift), который призван заменить практически все старые вертолете машины американских войск: не только легкие Kiowa, но и ударные AH-64 Apache, средний многоцелевой UH-60 Black Hawk и даже тяжелый транспортник Boeing CH-47 Chinook.