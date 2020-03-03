фото-видео фото Беспилотная маршрутка будущего - представлен невероятный концепт эко-буса

2020-03-06 17:32 123

Владельцы британской студии дизайна Layer представили концепцию беспилотного маршрутного такси.

Изобретение называется Joyn. Поездки на этом виде транспорта будут экологическими и безопасными. По замыслу Layer новые автомобили будут беспилотными, а дизайн будет напоминать салон самолета.

Внутри будет 8 модульных сидений в два ряда, каждый из которых будет с индивидуальными дверью, LED-экраном, столиком, розеткой и местом для вещей. Заказать поездку можно будет через мобильное приложение.

"Мир находится в чрезвычайном климатическом положении, а концепция данного проекта направлена ​​на предоставление меньшее влияние на окружающую среду. Путешествуя на Joyn, пассажиры смогут наносить меньше вреда экологии, не жертвуя при этом комфортом и удобством", - отметил основатель Layer Бенджамин Хьюберт.

Ниже еще один интересный эко-концепт, который в будущем имеет неплохие шансы появиться на дорогах.