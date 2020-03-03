Политика Премьер-министр Гончарук подал в отставку

2020-03-03 22:15 234

 

Премьер-министр Алексей Гончарук во второй раз подал заявление об отставке, сообщают ряд СМИ и народных депутатов.

На заседании фракции "Слуга народа", проходившем во вторник, 3 марта, вечером, спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что "в своем заявлении премьер-министр просит принять его отставку", пишет УП.

А глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий подтвердил информацию об уходе Гончарука: "Гончарук подал заявление (об отставке. – Ред.). Заявление было продемонстрировано спикером Верховной Рады. Когда именно оно было подано – я думаю, вы зайдете на сайт Верховной Рады и увидите".

Он также прокомментировал сообщения СМИ о предложении президента Владимира Зеленского назначить главой правительства вице-премьера Дениса Шмыгаля: "Шмыгаля предложил президент – фракция поддержала".

По его словам, против Шмыгаля на фракции не проголосовал никто, лишь один человек воздержался.

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