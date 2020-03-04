Политика В партии Зеленского окончательно решили, кого будут назначать премьер-министром

2020-03-04 08:40 291

Фракция Слуга народа согласовала назначение на пост премьер-министра Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий.

Как сообщил журналистам нардеп Михаил Радуцкий, кандидатуру Шмыгаля предложил президент Владимир Зеленский и "фракция его поддержала".

Отвечая на вопрос о новом составе правительства, нардеп отметил, что Слуги народа официально утвердили только кандидатуру Шмыгаля.

"Озвучили человека, которого предлагают на должность премьер-министра, а он уже должен формировать правительство и согласовывать его сначала с фракцией, а потом в зале", − заявил Радуцкий.

Ранее политики подтвердили, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке и фракция проголосует за него в парламенте 4 марта.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада назначила Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий. До этого назначения с августа 2019 года он возглавлял Ивано-Франковскую ОГА. Ранее он также возглавлял БурштынскуюТЭС, был заместителем генерального директора Западэнерго.