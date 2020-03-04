Политика Названы фамилии реальных кандидатов в новый Кабмин

2020-03-04 15:46 195

В реестре электронных деклараций появились данные о семи претендентах на должности в правительстве.

Декларации опубликовали Марина Лазебная, Олег Немчинов, Денис Малюська, Андрей Таран, Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов, Илья Емец и Михаил Федоров - на должность вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации.

Так, Лазебная является кандидатом на должность министра социальной политики, Немчинов – министра Кабинета министров, Малюська – министра юстиции, Таран – министра обороны, Шмыгаль - премьер-министра, Чернышов – министра развития громад и территорий, а Емец – министра здравоохранения.

Отметим, на данный момент Шмыгаль является вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий.

В декларации Шмыгаля говорится, что за 2019 год он заработал 3,4 млн гривен, в том числе 2,2 млн как директор Бурштынской ТЭС (входит в ДТЭК Рината Ахметова), 925 тысяч гривен как консультант в ДТЭК Востокэнерго и еще 230 тысяч гривен за пять месяцев работы главой Ивано-Франковской ОГА.

Вместе с женой Шмыгаль задекларировал 235 тысяч долларов наличными.

Семья владеет домом площадью 215,9 кв. м. и земельным участком площадью 151 кв. м. во Львове, земельным участком площадью 2200 кв. м в селе Хоросница во Львовской области, нежилым зданием площадью 417,2 кв. м в Каменке-Бугской. Также на жену Шмыгаля зарегистрированы 25% еще одного земельного участка площадью 458 кв. м во Львове.

У супругов на двоих есть один автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года оценочной стоимостью 832 тысячи гривен.

Как известно, в 16:00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором планируют уволить премьера Алексея Гончарука и ряд министров, и назначить новых членов Кабмина.

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