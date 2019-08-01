Политика У Зеленского раскрыли детали и реальные сроки формирования своего Кабмина

2019-08-01 13:16 126

Новый состав украинского правительства будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады. Об этом  заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус .

По его словам, первое заседание новой Рады будет в начале сентября.

"Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден", - сказал Герус.

Напомним, ранее у президента заявляли, что не намерены делиться креслами. Получив большинство в парламенте, они совершенно законно могут своими силами создать Кабмин, не делясь креслами в представителями других политсил.

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