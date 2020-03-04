Политика Кто вошел в новый Кабмин во главе со Шмыгалем: инфографика

2020-03-04 21:30 135

 

 

В среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины проголосовала за новый персональный состав кабинета министров, предварительно утвердив на должности нового премьер-министра — бывшего вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Журналисты подготовили наглядную инфографику по новому составу правительства.

Голосование было пакетным, в перечне предложенных членов Кабмина не было только министра иностранных дел и министра обороны, кандидатуры которых рассматривались отдельно. Свои голоса за новых министров отдали представители фракции "Слуга народа", а также депутаты из групп "За будущее" и "Доверие".

Предложенные кандидатуры поддержали 277 нардепов.

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