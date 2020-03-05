Политика Данилов считает, что эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в лаборатории Китая

2020-03-05 18:00 60

 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в закрытой лаборатории в Китае. Об этом он рассказал в интервью Украинскому радио.

Глава СНБО подчеркнул, что в китайском Ухане находится одна из секретных лабораторий F-4.

"И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут на животных... что это животные, змеи и т.д. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка", - заявил Данилов.

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