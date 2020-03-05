Спорт Из-за коронавируса в Украине Минздрав анонсирует отмену спортивных мероприятий

2020-03-05 22:00 186

Власти Украины хотят отменить в стране все массовые мероприятия в связи с распространением китайского коронавируса.

Об этом сегодня сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Закрывать временно школы, чтобы снизить массовые скопления людей.

Когда именно власть начнет вводить ограничения, Ляшко не уточнил.