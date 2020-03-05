Шмыгаль составил план работ для нового правительства

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи нового правительства.
Об этом сообщает «Хвиля».
«Самое важное — укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращения аннексированного Крыма», — отметил он.
Он пообещал развивать реформу децентрализации, которой он занимался в должности вице-премьера, а также назвал среди главных задач:
— создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в страну;
— развитие промышленности, аграрного сектора и инфраструктуры;
— достижения энергоэффективности;
— улучшение качества медицины и образования.
Отставка Кабинета министров Алексея Гончарука, назначение новым премьером Дениса Шмыгаля и обновление состава правительства, хотя и обсуждались достаточно давно, все же стали в определенной степени неожиданностью.
Руководитель Евразийского центра Атлантического совета в Вашингтоне, бывший посол США в Украине Джон Гербст после отставки Кабмина Украины заявил, что американская поддержка «остается чрезвычайно твердой».
Денис Шмыгаль, которого 4 марта члены парламента назначили новым премьер-министром вместо Алексея Гончарука, заявил, что новое правительство должно увеличить соцвыплаты и снизить зарплаты и премии чиновников.
Рада проголосовала за назначение Шмыгаля премьер-министром. Его поддержали 291 депутат.