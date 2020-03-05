Политика Шмыгаль составил план работ для нового правительства

2020-03-05 21:30 177

 

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи нового правительства.

Об этом сообщает «Хвиля».

«Самое важное — укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращения аннексированного Крыма», — отметил он.

Он пообещал развивать реформу децентрализации, которой он занимался в должности вице-премьера, а также назвал среди главных задач:

— создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в страну;

— развитие промышленности, аграрного сектора и инфраструктуры;

— достижения энергоэффективности;

— улучшение качества медицины и образования.

Отставка Кабинета министров Алексея Гончарука, назначение новым премьером Дениса Шмыгаля и обновление состава правительства, хотя и обсуждались достаточно давно, все же стали в определенной степени неожиданностью.

Руководитель Евразийского центра Атлантического совета в Вашингтоне, бывший посол США в Украине Джон Гербст после отставки Кабмина Украины заявил, что американская поддержка «остается чрезвычайно твердой».

Денис Шмыгаль, которого 4 марта члены парламента назначили новым премьер-министром вместо Алексея Гончарука, заявил, что новое правительство должно увеличить соцвыплаты и снизить зарплаты и премии чиновников.

Рада проголосовала за назначение Шмыгаля премьер-министром. Его поддержали 291 депутат.

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