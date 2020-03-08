Политика Трамп сравнил свой разговор с Зеленским с проверкой на коронавирус Covid-19

2020-03-08 13:30 270

 

Президент США Дональд Трамп сравнил тест на коронавирус Covid-19 со своим разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это произошло во время посещения Трампом Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте, передает "Голос Америки".

"Тесты идеальны, как и письмо и стенограмма, верно?" - спросил Трамп у руководителя медцентра. Так американский президент сравнил безотказную работу тестов по выявлению коронавируса со стенограммой своего разговора с Зеленским, за который в США рассматривался вопрос о его импичменте. Стоит отметить, что американский лидер неоднократно называл свою телефонную беседу с президентом Украины "идеальной".

Напомним, что дело об импичменте Трампа уже закрыто, и теперь перед президентом США стоит другой серьезный вызов. Так, по состоянию на субботу, в США было зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

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