Мир фото Месяц в аду: Британец рассказал, как заразился, болел и победил коронавирус нового типа

2020-03-09 11:40 375

Несколько недель борьбы с болезнью в домашних условиях. День за днём. Коннор Рид, 25‑летний британец из Уэльса, стал первым человеком из Соединённого Королевства, который заразился коронавирусом в Ухане. Причём произошло это ещё в ноябре 2019 года, когда COVID‑19 только начинал распространяться. О своей борьбе с болезнью Коннор рассказал изданию Daily Mail. Далее со слов автора.

День 1

Понедельник, 25 ноября. У меня простуда. Я чихаю, глаза немного мутные. Но этого явно недостаточно, чтобы удержать меня от похода на работу. Я приехал в Китай, чтобы преподавать английский язык, но теперь я менеджер в школе в Ухане, где и живу последние семь месяцев.

Моя простуда не должна быть особо заразной, поэтому я не без сомнений выхожу из дома. Живу я один, так что вряд ли кого‑то ещё заражу. В новостях ни о каком вирусе ещё ничего не было.

День 2

У меня болит горло. Вспоминая, что в таких случаях делала моя мама в детстве, я налил себе кружку горячей воды с мёдом.

День 3

Я не курю и почти никогда не пью. Но для меня важно было быстро преодолеть эту простуду, чтобы я мог оставаться здоровым для работы. Только в лечебных целях я добавил немного виски в свой медовый напиток. Думаю, что это называется горячий пунш.

День 4

Прошлой ночью спал, как ребёнок. Китайский виски, очевидно, является лекарством от всех известных недугов. У меня есть ещё один горячий пунш на вечер.

День 5

Я сваливаю всё на обычную простуду. И всё в целом было ещё ничего.

День 7

Я чувствую себя ужасно. Это уже не просто простуда. У меня всё болит, голова гудит, глаза горят, горло сжалось. Болезнь дошла до моей груди, и у меня начался отрывистый кашель.

Это грипп, и мне понадобится нечто большее, чем кружка горячего мёда с волшебным ингредиентом в виде виски или без него, чтобы я почувствовал себя лучше. Симптомы поразили меня днём, как поезд, и, если за ночь не произойдёт чудо, завтра я не пойду на работу. Я не просто чувствую себя плохо, я действительно не хочу передавать этот грипп кому‑либо из моих коллег.

День 8

Сегодня я не вышел на работу. Предупредил, что, вероятно, пропущу всю неделю. Даже мои кости болят. Трудно представить, что я скоро это переживу. Больно даже просто встать с постели. Я опираюсь на подушки, смотрю телевизор и стараюсь не кашлять слишком сильно, потому что это больно.

День 9

Даже мой котёнок, слоняющийся по квартире, кажется, чувствует себя неважно. Он, как и я, потерял аппетит.

День 10

У меня всё ещё температура. Я выпил четверть бутылки виски. Не думаю, что горячий пунш имел большое значение.

День 11

Внезапно я чувствую себя лучше, по крайней мере, физически. Но мой бедный котёнок умер. Я не знаю, было ли у него то же, что и у меня, и могут ли кошки вообще заразиться человеческим гриппом. Чувствую себя несчастным.

День 12

Случился рецидив. Грипп накрыл меня с новой силой. Моё дыхание затруднено. Задыхаюсь и истощён. Я потею, у меня жар, кружится голова, всё тело дрожит. Это кошмар.

К полудню уже чувствую, что задыхаюсь. Я никогда не был так болен в своей жизни. Не могу сделать ничего больше, чем просто глоток воздуха, а когда я выдыхаю, мои лёгкие звучат как сжимающийся бумажный пакет. Мне нужно обратиться к врачу, но, если я позвоню в службу скорой помощи, мне придётся самому оплачивать вызов машины. Это будет стоить целое состояние. Я болен, но не думаю, что умираю. Не так ли?

Конечно, я могу пережить поездку на такси. Решил пойти в университетскую больницу Чжуннань, поскольку там учится много иностранных врачей. Это не очень рационально, но в моём лихорадочном состоянии я хочу обратиться к британскому доктору. В больнице диагностируют пневмонию. Вот почему мои лёгкие издают этот звук. Меня послали на обследование продолжительностью шесть часов.

День 13

Вчера я вернулся в свою квартиру поздно вечером. Врач прописал антибиотики для лечения пневмонии, но я не хочу их принимать: боюсь, что моё тело станет резистентным к лекарствам, и если я когда‑нибудь серьёзно заболею, то они уже не помогут. Собираюсь побороть болезнь более традиционными средствами, если смогу.

Благо теперь я знаю, что это пневмония. Мне всего 25 лет, и я в целом здоров. Говорю себе, что поводов для тревоги нет.

День 15

Все дни теперь сливаются воедино.

День 16

Звоню маме в Австралию. Я рад слышать её голос, даже если не могу сделать больше, чем прохрипеть: «Мама, мне так плохо».

День 17

Я чувствую себя немного лучше, но пока не хочу давать себе надежду. Я уже это проходил.

День 18

Мои лёгкие больше не похожи на пучки сломанных веток.

День 19

Мне стало лучше. Начал чувствовать запах того, что готовят соседи, и я думаю, что впервые за почти две недели у меня может появиться аппетит.

День 22

Я надеялся вернуться на работу сегодня, но не повезло. Пневмония прошла, но теперь у меня всё болит, будто меня переехал каток. В носу всё горит, а мои барабанные перепонки готовы лопнуть.

День 24

Аллилуйя! Я думаю, что мне лучше. Но кто знал, что грипп может быть таким ужасным?

День 36

Отправился в магазин. Очевидно, китайские чиновники обеспокоены новым вирусом, который распространяется в городе. Ходят слухи о комендантском часе или ограничениях на поездки. Я знаю, что это будет означать: панические покупки в магазинах. Мне нужно запастись предметами первой необходимости, прежде чем всё это начнётся.

День 37

Слухи были верны. Всем говорят оставаться дома. Из того, что я слышал: вирус похож на разновидность гриппа, который может вызвать пневмонию. Ну, это звучит знакомо.

День 52

Пришло уведомление из больницы, где мне сообщили, что я был заражён уханьским коронавирусом. Полагаю, мне должно быть приятно, что я не могу поймать его снова (теперь у меня иммунитет).

Но я всё равно должен носить маску, как и все остальные, иначе подвергаюсь риску ареста. Китайские власти очень тщательно пытаются сдержать распространение вируса.

День 67

Весь мир уже слышал о коронавирусе. Я рассказал об этом нескольким друзьям через Facebook, и как‑то новость попала в СМИ.

Возможно, я подцепил коронавирус на рыбном рынке. Это отличное место, чтобы купить недорогую еду, поэтому я регулярно делаю там покупки. Видел истеричные новости (особенно в СМИ США) о том, что на этом рынке продают мясо летучих мышей и даже коал, но я такого никогда не видел. Самое странное, что я там замечал — это целые тушки свиньи и ягнёнка.

День 72

Вторник, 4 февраля. Кажется, газеты считают ужасным то, что я пытался вылечить себя горячим пуншем. Пытаюсь объяснить, что в то время я понятия не имел о своей болезни, но они не хотят этого слышать. Заголовок в New York Post гласит: «Учитель из Великобритании утверждает, что он победил коронавирус с помощью горячего виски и мёда». Я хотел бы, чтобы это было так просто.

Эффективность алкоголя в борьбе с коронавирусом ничем не доказана. Хотя Минздрав Грузии и предлагает использовать чачу как антисептик, полагаться на подобные средства профилактики точно не стоит. Если вы понимаете, что могли заразиться, ни в коем случае не ждите появления симптомов и не занимайтесь самолечением. Срочно обратитесь к врачу.