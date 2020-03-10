Политика Президент США решил снизить налоги в стране из-за коронавируса

2020-03-10 10:41 162

Дональд Трамп хочет снизить налоги на заработную плату и смягчить воздействие эпидемии коронавируса на экономику.

"Мы собираемся завтра встретиться с Сенатом, с республиканцами в Палате представителей, Митчем Макконелом (лидером республиканского большинства в Сенате – ред.) и другими для обсуждения возможного сокращения налога на зарплату или его значительного облегчения", - заявил глава Белого дома, передает "Укринформ".

По словам Трампа, он также хочет предложить предоставлять компенсации людям, которые будут вынуждены прекратить работу из-за коронавируса. В частности речь о работниках, которые получают почасовую оплату.

Также президент США напомнил, что эпидемия не является виной компании или самой страны. Он отметил, что в США уже справлялись с подобными вызовами и справятся снова.