Украина Памятка украинцу на время карантина - сколько и чего запасать на каждого члена семьи

2020-03-11 14:42 834

Учитывая, что сегодня супермаркеты и магазины в Украине работают почти без сбоев и быстро пополняют прилавки, особо паниковать нет смысла. Однако, кое чем все же стоит запастись.

Чего и сколько брать в перерасчете на одного человека и 20 дней карантина самому думать гадать не придется. Такие точные данные можно взять у предусмотрительных немцев. Причем до мельчайших деталей и до каждого грамма и милилитра.

Итак, список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи. Список составлен в федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах. На случай 20-дневного карантина немцам рекомендовано иметь дома следующие запасы (из расчета на одного человека):

40 л питьевой воды,

7 кг крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего),

5 кг консервированных овощей и орехов,

8 кг сухофруктов и консервированных фруктов,

5 л молока и молочных продуктов,

3 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка,

0,8-1 кг жиров и растительного масла.

В приемлемом количестве - готовые продукты: сахар, мед, мука, бульонные кубики, сухое печение, шоколад.

Такой объем продуктов обеспечивает потребности в 2200 ккал в день для взрослого человека в течение двадцати дней.

Помимо этого, в обязательный домашний набор должны входить: запас медикаментов, свечи, газовая горелка, фонарь, батарейки, средство для дезинфекции.