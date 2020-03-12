Политика ЕС отреагировал на жесткий запрет Трампа на въезд на территорию США

2020-03-12 15:46 249

Европейский союз осуждает запрет властей США на въезд в страну европейцев из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен.

В документе указано, что ЕС не одобряет тот факт, что решение США о запрете на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций.

Авторы заявления подчеркивают, что "коронавирус - это глобальный кризис, не ограниченный каким-либо континентом". "И он требует сотрудничества, а не односторонних действий, - говорится в документе.

Напомним, сегодня Дональд Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней. Исключения сделаны только для американцев, которые за свой счет пройдут необходимые обследования. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп закрыл границы из-за коронавируса - все рейсы из ЕС в США отменяются

2020-03-12 10:14 375

В ЕС официально заявили, что начался экономический кризис - когда ждать проблем

2020-03-12 08:11 603

В Кабмине не исключают запрет на перемещения внутри страны

2020-03-11 21:30 717

Коронавирус захватил все страны ЕС - зараженных нашли даже на Кипре

2020-03-10 13:45 1119

Еще новости в разделе "Политика"

ЕС отреагировал на жесткий запрет Трампа на въезд на территорию США

2020-03-12 15:46 249

видео ВСУ не по силам стандарты НАТО, - заявление нового министра обороны

2020-03-12 11:42 321

Разумков сообщил, когда Рада изменит спорный языковой закон

2020-03-12 08:39 810

От гриппа за неделю умерло девять украинцев

2020-03-11 20:00 624
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ЕС отреагировал на жесткий запрет Трампа на въезд на территорию США 2020-03-12 15:46 249
видео ВСУ не по силам стандарты НАТО, - заявление нового министра обороны 2020-03-12 11:42 321
Разумков сообщил, когда Рада изменит спорный языковой закон 2020-03-12 08:39 810
От гриппа за неделю умерло девять украинцев 2020-03-11 20:00 624

Лента

20:00 В Украине нарушителей ПДД будут ловить по-новому: что нужно знать водителям
19:30 В Украину идет серьезное похолодание: синоптик предупредила о "сюрпризах"
19:00 Пандемия коронавируса может прекратиться к июню – китайский эпидемиолог
18:30 Цена нефти Brent обвалилась ниже 33 долл. за баррель
18:00 В Испании медики проверяют правительство на коронавирус
17:30 В Запорожской области у двоих человек подозревают коронавирус
17:00 Польша, Чехия и Словакия вводят особое положение из-за коронавируса
16:30 Минздрав назвал условие "закрытия" городов
15:46 ЕС отреагировал на жесткий запрет Трампа на въезд на территорию США
15:14 В Харькове отказались закрывать школы и сады на карантин - МОЗ в бешенстве