Политика ЕС отреагировал на жесткий запрет Трампа на въезд на территорию США

2020-03-12 15:46 249

Европейский союз осуждает запрет властей США на въезд в страну европейцев из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен.

В документе указано, что ЕС не одобряет тот факт, что решение США о запрете на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций.

Авторы заявления подчеркивают, что "коронавирус - это глобальный кризис, не ограниченный каким-либо континентом". "И он требует сотрудничества, а не односторонних действий, - говорится в документе.

Напомним, сегодня Дональд Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней. Исключения сделаны только для американцев, которые за свой счет пройдут необходимые обследования.

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