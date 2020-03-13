Коронавирус COVID-19 ударил по кино: премьеру фильма Форсаж 9 перенесли на год

2020-03-13 22:12 252
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Universal Pictures перенесла премьеру фильма "Форсаж 9" почти на год из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает CNBC, изначально планировалось, что картина об истории уличного гонщика Доминика Торетто и его друзей выйдет 22 мая 2020 года. Теперь же дату премьеры перенесли на 2 апреля 2021 года.

"Поклонники по всему миру не смогут увидеть фильм в мае этого года… Такое решение было принято из соображений безопасности для всех", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram фильма.

Отмечается, что это уже четвертая голливудская картина, премьеру которой пришлось отложить из-за COVID-19. Ранее соответствующее решение было принято в отношении комедии "Кролик Питер-2", нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" и ленты "Тихое место 2".

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