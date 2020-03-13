Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ СНБО решает с какими странами закрыть границу из-за коронавируса - ОНЛАЙН

2020-03-13 14:08 282
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СНБО проводит заседание, на котором рассматриваются вопросы недопущения распространения в Украине коронавируса. В частности, рассматривается вопрос о закрытии границ Украины и прекращении сообщения с некоторыми странами, где зафиксирована вспышка вируса.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня зафиксировано три случая заражения коронавирусом - в Черновцах, Черновицкой области и в Радомышле Житомирской области.

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Во всей стране введены ограничительные меры. Минздрав рекомендует соблюдать личную гигиену и избегать больших скоплений людей.

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