Коронавирус видео Зеленский заверил, что в аптеках будут средства защиты

2020-03-14 10:30 183
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Глава государства призвал не использовать ситуацию с коронавирусом ради наживы и прекратить спекуляции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу 13 марта заверил, что в аптеках будут маски, дезинфекторы и другие необходимые средства в достаточном количестве и по доступным ценам.

"Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене", − подчеркнул Зеленский.

Глава государства также указал, что государство экономически простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.

"Я также прошу поставщиков и розничные сети не спекулировать на ценах на продукты и не наживаться на людях", − заявил он.

Напомним, в пятницу президент выступил с обращением к нации и объяснил меры по борьбе с коронавирусом, которые предпринимают власти.

Он призвал украинцев вернуться в страну, так как через три дня будет закрыто авиасообщение. Для иностранных граждан въезд запретят на 14 дней.

 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский официально представил нового министра обороны Украины

2020-03-11 12:40 537

Трамп сравнил свой разговор с Зеленским с проверкой на коронавирус Covid-19

2020-03-08 13:30 783

Зеленский: Новое правительство не зависит от олигархов

2020-03-08 13:00 927

Зеленский назвал дедлайн по переговорам с Путиным

2020-03-07 11:30 1170

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей

2020-03-14 11:00 378

видео Зеленский заверил, что в аптеках будут средства защиты

2020-03-14 10:30 183

Профессор объяснил, как отличить коронавирус от гриппа и аллергии по симптомам

2020-03-14 09:11 870

У Трюдо не выявили коронавирус

2020-03-14 09:07 168
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей 2020-03-14 11:00 378
видео Зеленский заверил, что в аптеках будут средства защиты 2020-03-14 10:30 183
Профессор объяснил, как отличить коронавирус от гриппа и аллергии по симптомам 2020-03-14 09:11 870
У Трюдо не выявили коронавирус 2020-03-14 09:07 168

Лента

видео 11:30 Усик окропил спреем Чисору на дуэли взглядов
11:00 В Италии от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей
видео 10:30 Зеленский заверил, что в аптеках будут средства защиты
10:00 Уже 40 «слуг народа» выступили против договоренностей Ермака в Минске
09:24 В Украину ворвутся холода и снег, о весне можно забыть: синоптики ошарашили новым прогнозом
09:19 Доллар нанес новый удар, гривна летит вниз: чего ждать от курса в обменниках
09:11 Профессор объяснил, как отличить коронавирус от гриппа и аллергии по симптомам
09:07 У Трюдо не выявили коронавирус
09:00 В Черновицкой области ввели чрезвычайное положение
22:12 COVID-19 ударил по кино: премьеру фильма Форсаж 9 перенесли на год