Коронавирус видео Зеленский заверил, что в аптеках будут средства защиты

2020-03-14 10:30 183

Глава государства призвал не использовать ситуацию с коронавирусом ради наживы и прекратить спекуляции.



Президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу 13 марта заверил, что в аптеках будут маски, дезинфекторы и другие необходимые средства в достаточном количестве и по доступным ценам.



"Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать: это война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене", − подчеркнул Зеленский.



Глава государства также указал, что государство экономически простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.



"Я также прошу поставщиков и розничные сети не спекулировать на ценах на продукты и не наживаться на людях", − заявил он.



Напомним, в пятницу президент выступил с обращением к нации и объяснил меры по борьбе с коронавирусом, которые предпринимают власти.



Он призвал украинцев вернуться в страну, так как через три дня будет закрыто авиасообщение. Для иностранных граждан въезд запретят на 14 дней.

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