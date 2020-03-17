Прогноз по курсу доллара - два варианта развития ситуации

Падение украинской валюты может остановиться, если прекратится паника и стабилизируются финансовые рынки.
Курс доллара в Украине может вырасти до 30 гривен при двух условиях, считает аналитик Максим Пархоменко, пишет РБК-Украина.
По его словам, это возможно, если продолжится паника и ухудшится ситуации на мировых финансовых рынках.
"Паника, сможет вытянуть доллар к 30 гривнам, но внимание нужно обращать не на курс, а на ситуацию с мировыми фондовыми рынками", - сказал он.
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