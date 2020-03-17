Экономика Прогноз по курсу доллара - два варианта развития ситуации

2020-03-18 14:12 279
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Падение украинской валюты может остановиться, если прекратится паника и стабилизируются финансовые рынки.

Курс доллара в Украине может вырасти до 30 гривен при двух условиях, считает аналитик Максим Пархоменко, пишет РБК-Украина.

По его словам, это возможно, если продолжится паника и ухудшится ситуации на мировых финансовых рынках.

"Паника, сможет вытянуть доллар к 30 гривнам, но внимание нужно обращать не на курс, а на ситуацию с мировыми фондовыми рынками", - сказал он.

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Экономика

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Доллар и евро быстро дорожают - меры НБУ не помогли удержать гривну 2020-03-17 12:14 441
Курс доллара в обменниках превысил 27 гривень 2020-03-16 18:00 549

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