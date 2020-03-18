Коронавирус видео Усик и Кернес поразили Украину сумасбродными заявлениями о коронавирусе

2020-03-18 19:11 333

Спортсмен и политик удивили своими высказываниями об эпидемии COVID-19

Украинский боксер и олимпийский чемпион Александр Усик, а также мэр Харькова Геннадий Кернес «отличились» странными заявлениями о смертоносном коронавирусе.

Так, спортсмен в прямом эфире в Instagram, видео которого опубликовано на странице Luckypunch.net в Facebook, сказал, что эпидемия коронавируса не должна быть причиной отказа от посещения храма.

«Самый страшный вирус, которым мы болеем — это грех. Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья. Ходите в храм, причащайтесь, исповедуйтесь и тогда будет все хорошо», — заявил Усик.

По мнению боксера, Бог дает трудности людям, чтобы они «смиренно шли по его пути» и с ними ничего плохого не случается, если они причащаются из одной чаши.

В свою очередь харьковский мэр Геннадий Кернес заявил, что общественный транспорт в Италии работает, но на нем никто не ездит потому что «там одни трупики» из-за эпидемии коронавируса.

«В Италии работает и метро, в Италии работает и трамвай, и все в Италии работает. Только там уже никто не ездит, там одни трупики», — сказал Кернес.

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