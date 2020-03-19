За прошедшие сутки полиция составила 32 админпротокола на нарушителей правил карантина в Украине.
Как заявил зампредседателя Нацполиции Украины Александр Фацевич, начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности будут проверять состояние здоровья граждан. Также полицейские контролируют выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабинетом министров.
"Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего - в Донецкой области", - заявил заместитель председателя Нацполиции.
КАРАНТИН: ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРЯЕТ ДОКУМЕНТЫ И ЦЕЛЬ ВЫХОДА ИЗ ДОМА
Так 10 случаев зафиксированы в Донецкой области, 7 - в Киеве, 6 - в Херсонской, 3 - в Киевской, по 2 - в Полтавской и Черниговской, по одному - в Одесской и Черновицкой областях. Ситуационные центры Нацполиции и всех территориальных подразделений работают в круглосуточном режиме.
Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает более 15 тысяч полицейских для обеспечения карантинных мероприятий. Также в стране созданы мобильные группы полиции, усиленные сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше