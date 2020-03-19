Инкубционный период заболевания две недели, тогда как нардеп был за рубежом всего три дня.
Народный депутат Сергей Шахов считает, что коронавирусом он заболел в Украине, а не за границей. Об этом он заявил в четверг, 19 марта, в видеообращении в Facebook.
"Я за границей был три дня, неужели вирус так мутировал, что инкубационный период не две недели, а три дня? Я заболел в Украине, я в этом даже не сомневаюсь. Многие люди... избиратели мне сообщали, что практически схожие симптомы во время заболевания у них были и люди чувствовали себя очень плохо", - сказал он.
Также он рассказал, что ему звонили с Офиса президента с извинениями после того, как Владимир Зеленский заявил, что вместо Шахова в Раде кнопкодавили его коллеги.
"Конечно, я вчера получил кучу звонков из Офиса президента с извинениями, что произошла ошибка. Моя карта не голосовала в Раде", - сказал он.
Как известно, коронавирус также выявили у жены Шахова. Других членов семьи проверяют. Все они находятся в самоизоляции.
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