Коронавирус видео Шахов считает, что заразился COVID-19 в Украине

2020-03-19 17:30 162

Инкубционный период заболевания две недели, тогда как нардеп был за рубежом всего три дня.

Народный депутат Сергей Шахов считает, что коронавирусом он заболел в Украине, а не за границей. Об этом он заявил в четверг, 19 марта, в видеообращении в Facebook.

"Я за границей был три дня, неужели вирус так мутировал, что инкубационный период не две недели, а три дня? Я заболел в Украине, я в этом даже не сомневаюсь. Многие люди... избиратели мне сообщали, что практически схожие симптомы во время заболевания у них были и люди чувствовали себя очень плохо", - сказал он.

Также он рассказал, что ему звонили с Офиса президента с извинениями после того, как Владимир Зеленский заявил, что вместо Шахова в Раде кнопкодавили его коллеги.

"Конечно, я вчера получил кучу звонков из Офиса президента с извинениями, что произошла ошибка. Моя карта не голосовала в Раде", - сказал он.

Как известно, коронавирус также выявили у жены Шахова. Других членов семьи проверяют. Все они находятся в самоизоляции.

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