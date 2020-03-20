Экономика Озвучена точная сумма убытков, которые уже понес Киев от пандемии коронавируса

2020-03-20 18:31 138
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Убытки от пандемии коронавируса COVID-19 в Киеве составляют около 1,5 млрд гривен.

КАк сообщил первый замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник в интервью РБК-Украина, это сумма – недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной Радой закона.

"Прямые убытки ввиду того, что мы видим сегодня – это полтора миллиарда гривен. Это недополучение бюджета Киева из-за принятого Верховной Радой закона. А что будет дальше, какие будут косвенные убытки – цифры могут быть совсем другие", – рассказал он.

Напомним, сегодня власти Киева решили ввести чрезвычайную ситуацию в столице. Соответствующие документы сейчас проходят юридические процедуры.

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Экономика

Озвучена точная сумма убытков, которые уже понес Киев от пандемии коронавируса 2020-03-20 18:31 138
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