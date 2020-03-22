Канцлер Германии Ангела Меркель во время разгула коронавируса Covid-19 пришла в местный супермаркет Hit Ullrich в Берлине без респиратора. Расплатилась на кассе она кредитной картой.
Как передает RTL, канцлера достаточно часто можно встретить в этом супермаркете.
Одета Меркель была в привычный для себя синий брючный костюм. А в корзине для продуктов политика, помимо туалетной бумаги, были четыре бутылки вина Ricossa.
"Сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте практически невозможно", - утверждают журналисты.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении к нации призвала людей серьезно отнестись к мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Главный посыл обращения Меркель к нации - "не ведите себя беспечно, не способствуйте распространению вируса, нужно выиграть время для создания вакцины".
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