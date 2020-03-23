Мир фото У Петросяна и его молодой помощницы родился ребенок

2020-03-23 17:00 336
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74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова для рождения ребенка улетели в ОАЭ

Популярный российский комик Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова стали родителями. Как информирует Starhit, у пары, которая, по сообщениям СМИ, сыграла свадьбу в конце 2019 года, 10 дней назад родился ребенок.

"Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают. Оба безумно счастливы", — сообщили изданию источники из окружения супругов. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая.

Отмечается, что 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова специально улетели в ОАЭ для рождения ребенка. В Instagram-аккаунтах они регулярно публикуют фотографии из отпуска. По утверждению издания, супруги воспользовались услугами суррогатного материнства — его стоимость составила около пяти миллионов рублей.

Для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть дочь Викторина. Брухунова стала матерью впервые.

По сообщениям СМИ, артист женился на своей помощнице в начале декабря 2019 года. Официально пара не подтверждала эту информацию.

В августе 2018-го стало известно, что Петросян намерен развестись с четвертой супругой, юмористкой Еленой Степаненко. В ноябре того же года брак был официально расторгнут.

Из-за развода в фокусе внимания журналистов оказалось и финансовое состояние Петросяна: пара через суд делила совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей.

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