Экономика Кличко назвал фактические потери Киева от коронавируса - точная сумма

2020-03-24 14:42 63

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев, по предварительным подсчетам, потеряет один миллиард гривен из-за пандемии коронавируса.

"Уже сейчас я могу сказать, что потери, по предварительным расчетам, где-то один миллиард гривен, но я не исключаю, что цифра может увеличиваться", - отметил Кличко, передает "Украинская правда".

По словам мэра, ситуация осложняется тем, что точно определить, сколько продлится карантин, невозможно. Плюс, многое зависит от тенденций в мировой экономике, а они не особо радуют.

Городской голова также сообщил, что обратился к Кабмину относительно отмены налога на добавленную стоимость (НДС).

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