Коронавирус В Украине уже 156 зараженных коронавирусом - за сутки 43 новых случая

2020-03-26 11:15 240
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Количество случаев коронавируса в Украине по состоянию на  26 марта увеличилось до 156, сообщает пресс-служба Минздрава.

"По данным ЦОЗ в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них пять летальных, один пациент выздоровел", - говорится в сообщении.

За сутки выявлено 43 новых случая, добавили в ведомстве.

Отметим, что в Одессе подтвердились еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией, а в Кривом Роге случай один, но первый. О сведениях из Одессы сообщил председатель местной ОГА Максим Куцый на Facebook.

Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе. На данный момент в регионе зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Коронавирус впервые подтвердили и у жительницы Кривого Года: 61-летняя женщина контактировала с дочкой в Киеве, которая приехала из-за границы. Сейчас устанавливают всех лиц, с кем могла контактировать больной, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию, сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Женщина находится в инфекционной больнице с 23 марта. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко заверил, что пациентка чувствует себя хорошо, состояние стабильное. Всего в Днепропетровской области установлены 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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