Коронавирус фото G20 проводит первый в истории виртуальный саммит

2020-03-26 17:30 159
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Лидеры стран Большой двадцатки решили провести экстренный саммит по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.
Лидеры стран Большой двадцатки в четверг, 26 марта, проводят первый в истории саммит в режиме видеоконференции. Как сообщает телеканал Аль-Арабия, встреча посвящена мерам по борьбе с коронавирусом.

В G20 в этом году председательствует Саудовская Аравия. Саммит запланирован на ноябрь, но из-за ситуации в мире лидеры стран решили провести экстренные переговоры.

Корольстраны Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил надежду, что экстренный саммит G20 позволит объединить международные усилия по борьбе с коронавирусом.

Выступая на его открытии, король подчеркнул, что вызванный пандемией гуманитарный кризис требует незамедлительного и глобального ответа. "Мир ждет от "двадцатки" сплочения для противодействия коронавирусу", - приводит его слова телеканал Al Hadath.

"Мы проводим нашу встречу, демонстрируя нашу ответственность как лидеров крупнейших экономик мира противостоять пандемии коронавируса, которая требует от нас принятия решительных мер на различных уровнях", - заявил Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

В заявлении короля говорится: "Я надеюсь, что инициативы лидеров "двадцатки" будут отвечать чаяниям народов мира".

По данным СМИ, участники саммита согласуют "план действий", который разработали министры финансов и управляющие Центробанков "двадцатки". По словам министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда бен Абдаллы аль-Джадаана, план нацелен на стабилизацию положения в мировой экономике и на финансовых рынках, учитывая повсеместный спад производства и деловой активности.

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