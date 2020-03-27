Коронавирус фото "Крокодил Данди" умер от Covid-19 - актер Марк Блум не пережил осложнений

2020-03-27 16:27 5778

Знаменитый американский актер Марк Блум умер в возрасте 69 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Нью-йоркский театр Playwrights Horizons впервые объявил об этой новости, а исполнительный вице-президент SAG-AFTRA Ребекка Дэймон подтвердила, что Блум скончался из-за Covid-19.

"С любовью и тяжелым сердцем сотрудники Playwrights Horizons отдают дань памяти Марку Блуму, нашему дорогому давнему другу и непревзойденному артисту. Спасибо, Марк, за все, что ты подарил нашему театру, а также театрам и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе. Посмотрите здесь фотографии некоторых шоу, в которых появился Марк, включая "Ранчо Вьехо", "После революции", "Маленькие шаги", - говорится в Twitter Playwrights Horizons.

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Майкл Блум родился в штате Нью-Джерси. Его карьера на Бродвее продлилась около 40 лет, а сниматься Блум начал в 80-е. Запомнился ролями в фильмах "Свидание вслепую", "Крокодил Данди", "Отчаянно ищу Сьюзен", "Клан Сопрано", "C.S.I.", "Элементарно" и "Моцарт в джунглях". Он снялся в более чем 80 кинопроектах. Блум также сыграл Мистера Муни в популярном шоу Netflix "Ты", которое в январе продлили на третий сезон.

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