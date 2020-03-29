Коронавирус видео Известный врач указала на серьезную проблему с лечением от коронавируса в Украине

2020-03-29 11:30 1521
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В Украине на данный момент нет документа, который бы разрешил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.

Как говорит врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская, ситуация чревата очень печальными последствиями.

По ее словам, вопрос внутригосударственных протоколов Минздрава по лечению пациентов с вирусом подымался уже несколько раз. При этом, он до сих пор остается не решенным.

 

"Хочу сказать, что это - только начало, и все прекрасно понимают, что девятый вал у нас впереди. Поэтому, я хочу обратить внимание на очень важную и не решенную на сегодня проблему. К сожалению, у нас нет документа на уровне государства, который разрешил бы использовать те препараты, которые не имеют четкой доказательной базы, и они не могут ее иметь по понятным причинам, и мы не можем эти препараты использовать в клинике. Я хочу сказать, если этот вопрос не решиться в ближайшее время – то нас с вами ждут не только тяжелые времена, но и печальные времена", - отметила врач.

По словам Голубовской, количество пациентов стремительно увеличивается, а наличие протоколов Минздрава поможет уменьшить количество критических больных.

"Я очень надеюсь на понимание наших государственных институций. Я прекрасно понимаю, что возникает каждый час и день новая проблема, в том числе, логистическая. Но когда пошел вал пациентов – нам нужен документ, где мы должны назначать те методы лечения, которые есть в мире, где сейчас проходят эту проблему, или уже прошли эту проблему, и показали свою эффективность. Чтобы предотвратить тяжелые формы заболевания, критическое состояние пациентов и уменьшить количество тех больных, которым понадобится, в том числе и ИВЛ", - закончила она.

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