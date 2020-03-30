Политика Зеленский пригрозил дефолтом - озвучил вопросы по рынку земли и Приватбанку

2020-03-30 10:13 246

Владимир Зеленский предупреждает, что в случае провала Верховной Радой в понедельник, 30 марта, голосований за "жизненно важные законы" Украину может ожидать дефолт.

"Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - это принятие двух жизненно важных законов, после чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов. Это нужно для стабилизации экономики страны и преодоления кризиса. Иначе - второй путь, это провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта", - заявил Зеленский в своем видеообращении.

Президент подчеркнул, что в последние недели Офис президента и Кабмин делали все, что от них зависело и договорились о финансовой поддержке для Украины.

Речь идет о принятии законопроктов о недопущении возврата бывшим собственникам национализированных банков и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.

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