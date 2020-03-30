Политика Зеленский пригрозил дефолтом - озвучил вопросы по рынку земли и Приватбанку

2020-03-30 10:13 246
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Владимир Зеленский предупреждает, что в случае провала Верховной Радой в понедельник, 30 марта, голосований за "жизненно важные законы" Украину может ожидать дефолт.

"Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - это принятие двух жизненно важных законов, после чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов. Это нужно для стабилизации экономики страны и преодоления кризиса. Иначе - второй путь, это провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта", - заявил Зеленский в своем видеообращении.

Президент подчеркнул, что в последние недели Офис президента и Кабмин делали все, что от них зависело и договорились о финансовой поддержке для Украины.

Речь идет о принятии законопроктов о недопущении возврата бывшим собственникам национализированных банков и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Повестка внеочередного заседания Рады: увольнение министров, бюджет и карантин

2020-03-30 12:15 138

видео Зеленский: Есть три сценария эпидемии в Украине

2020-03-29 20:30 909

МВФ может увеличить финансирование Украины до 8 миллиардов долларов - Зеленский

2020-03-28 15:00 885

Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч

2020-03-28 13:00 660

Еще новости в разделе "Политика"

Повестка внеочередного заседания Рады: увольнение министров, бюджет и карантин

2020-03-30 12:15 138

Зеленский пригрозил дефолтом - озвучил вопросы по рынку земли и Приватбанку

2020-03-30 10:13 246

Назначен новый глава Минобразования в Украине: биография и фото

2020-03-25 19:30 3555

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание - могут объявить режим ЧП

2020-03-24 13:40 1020
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Повестка внеочередного заседания Рады: увольнение министров, бюджет и карантин 2020-03-30 12:15 138
Зеленский пригрозил дефолтом - озвучил вопросы по рынку земли и Приватбанку 2020-03-30 10:13 246
Назначен новый глава Минобразования в Украине: биография и фото 2020-03-25 19:30 3555
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание - могут объявить режим ЧП 2020-03-24 13:40 1020

Лента

КАРТА 13:44 Арктический циклон: В Украину идет похолодание до -9°C и снегопад
фото 13:16 В Украине созданы выездные лаборатории - тестировать на COVID-19 будут на дому
12:43 В МОЗ признали, что не тестируют на COVID-19 вернувшихся из-за границы
12:15 Повестка внеочередного заседания Рады: увольнение министров, бюджет и карантин
11:42 Курс валют в Украине - внутренний прогноз Кабмина по доллару о котором умалчивали
11:14 COVID-19 под Киевом - Нацгвардия перекрыла два населенных пункта, много зараженных
10:41 Коронавирус диагностировали у водителя маршрутки
10:13 Зеленский пригрозил дефолтом - озвучил вопросы по рынку земли и Приватбанку
09:40 Школьные уроки онлайн начнутся с 6 апреля - занятия будут в Facebook, Youtube и по ТВ
09:11 Куда свозят больных COVID-19 - в МОЗ назвали больницы первой волны