Коронавирус видео Зеленский: Мы должны удержать заробитчан, вернувшихся из-за COVID-19

2020-04-01 20:39 330

Президент призвал создать новые рабочие места в Украине и удержать людей, которые вернулись домой из-за пандемии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса в Украину вернулись многие граждане из-за рубежа и нужно сделать так, чтобы они остались. Об этом он сообщил в видеообращении в среду, 1 апреля.

"Сейчас в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возврата не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на Родине. Нам очень нужны ваши знания и умения", - сказал он.

Президент предложил правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест.

"Именно в этом контексте, знаковым является продолжение программы Большое строительство. Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места", - сказал он.

Зеленский добавил, что очень хочется, чтобы после карантина и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за границы, вместе строили Украину.

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