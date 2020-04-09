Спорт Изменены правила футбола: как теперь засчитывают игру рукой и офсайд

2020-04-09 12:44 264
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Международный совет футбольных ассоциаций объявил о внесении небольших правок в правила игры в футбол. Об этом сообщает сайт организации.

В ІFAB уточнили пункт об игре рукой, подчеркнув, что граница между плечом и рукой при определении нарушения проходит по линии подмышки.

 Случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением правила лишь в тогда, если происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.

Также если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, футболист атакующей команды более не считается находящимся в офсайде.

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Спорт

Изменены правила футбола: как теперь засчитывают игру рукой и офсайд 2020-04-09 12:44 264
В УЕФА сделали важное заявление по Евро-2020 2020-03-15 12:00 2787
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Усик против опытного Чисоры - стали известны дата и детали боя 2020-03-12 14:45 2886

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